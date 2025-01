Secoloditalia.it - Nordio: “Mai parlato di scudo penale per gli agenti”. Spiazzata la sinistra che grida allo Stato di polizia

Leggi su Secoloditalia.it

“Non si è maidi”, ha spiegato il ministro della Giustizia Carloai cronisti in Transatlantico in seguito alle polemiche delle sinistre sulla volontà del governo di aumentare le tutele delle forze dell’ordine, dopo i violenti scontri di piazza scatenati da centri sociale e antagonisti. “Le maggiori tutele che riguardano tutti i cittadini derivano da una distonia tra l’istituzione dell’informazione di garanzia e del registro degli indagati – ha aggiunto il Guardasigilli – che dovrebbe servire a garantire la difesa di chi è sottoposto a un’indagine e che invece si sono trasformati in un margine di infamia, in una condanna anticipata e talvolta anche in una preclusione all’assunzione delle cariche pubbliche”. Cosìindirettamente a chi invoca lo spauracchio dellodi