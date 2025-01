Non potevo… La confessione di Jessica Morlacchi | l’addio al Grande Fratello i giorni di silenzio e ora la verità

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’uscita didal. ha provocato un vero e proprio terremoto, dentro e fuori la casa., come noto, è stata una delle veterane di questa edizione. Era entrata nella casa a settembre, fin dalla prima puntata del programma, e molti ritenevano che avesse buone possibilità di arrivare fino in fondo e vincere questa edizione. Ma le cose sono andate molto diversamente e da concorrente amatissima, per molti telespettatori, la cantante ha cambiato totalmente il suo comportamento diventando una delle più odiate dal pubblico. La decisione didi lasciare la casa è arrivata dopo un provvedimento disciplinare e una dura strigliata da parte di Alfonso Signorini, che per l’occasione è entrato direttamente nella casa. La cantante, ritenendo ingiusta la decisione di essere sottoposta al televoto assieme a Helena, ha deciso di abbandonare il gioco come forma di protesta.