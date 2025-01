Metropolitanmagazine.it - Nicola Nite lascia i Tazenda dopo 12 anni, arriva l’annuncio: ”Il ‘problema’ sono io”

, frontaman dei, ha annunciato di volersi separare dalla band:era entrato a far parte deil’abbandono di Beppe Dettori, nel 2013., il frontmanla band Foto da Instragram profilo ufficialeofficialIn una nota ufficiale di oggi, mercoledì 15 gennaio,di: il frontman lascerà i12. Nel comunicato riportato attraverso il profilo social personale della band, su Instagram, si legge:”Iaprono le porte a un nuovo ciclo.: ”Finisce la mia era come frontman”“La fine di 12di musica, amicizia e vita”.Il comunicato continua con le parole della band:”Abbiamo sperato fino all’ultimo che non fosse così, ma purtroppo dobbiamo annunciare la fine di un rapporto artistico favoloso, fatto di successi discografici e di concerti strepitosi: il nostroha bisogno di una pausa e non se la sente più di portare avanti il suo ruolo di frontman”.