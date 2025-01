Ilnapolista.it - Napoli, accordo per il rinnovo di Olivera fino al 2030. Manca solo la firma (Moretto)

Leggi su Ilnapolista.it

Secondo quanto riporta Matteo, ilha trovato l’per ildi. Su X, il giornalista ha scritto che l’esterno rinnoveràala due milioni di euro netti più 500 di bonus. Discorsi avviati già con Lobotka, Rrahmani e Anguissa.Ecco cosa scrive:“nole firme per ildi Mathíascon ilal. Il calciatore uruguaiano guadagnerà circa 2 milioni di euro netti + 500 di bonus. Il club vuole blindare e prolungare anche il contratto di altri titolari della rosa. Trattative in corso, più o meno avanzate, con Stanislav Lobotka, Amir Rrahmani e André-Frank Anguissa“.nole firme per ildi Mathíascon ilal.Il calciatore uruguaiano guadagnerà circa 2 milioni di euro netti + 500 di bonus.