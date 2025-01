Inter-news.it - Lukaku: «Conte? All’Inter minacciò di mettermi fuori rosa. A Napoli felice»

Mentre i nerazzurri tentano di restare col fiato sul collo ai partenopei, Romelutorna a parlare del suo passato, raccontando un aneddoto legato al suo attuale allenatore Antonio. Poi il calciatore si sofferma sul benessere trovato a.BEL PERIODO – Intervistato da Radio CRC, Romeluspiega le sue sensazioni a: «Questa è una situazione molto bella per me e per la mia famiglia, essere in una città dove la squadra è amata dal popolo: mi sto divertendo tanto con i miei compagni e con chi mi dà i consigli per vivere in questa bella città. Poi i risultati aiutano, stiamo giocando bene e la classifica lo conferma. Tutte queste cose per la mia carriera sono importanti, si cerca stabilità e la mia famiglia qui si trova bene»., dal: la costante è misterNON SI PUÒ SBAGLIARE – Romeluprosegue parlando di Antonio, col quale ha un rapporto particolarmente stretto dai tempi dell’Inter: «Tutti sanno il suo valore come allenatore e persona nella mia vita, dentro edal campo.