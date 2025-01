Lettera43.it - Lega, Matteo Salvini è ufficialmente il proprietario dei simboli del Carroccio

Leggi su Lettera43.it

haottenuto il controllo esclusivo del logo di Alberto da Giussano, simbolo storico della. Lo scorso 9 gennaio, l’Ufficio brevetti e marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato la registrazione del marchio, completando un iter avviato il 15 giugno 2018. In quella data, il segretario dellaaveva richiesto la registrazione del simbolo con il celebre condottiero lombardo, sia nella versione associata alla dicituraPremier, sia in quella con solo la scritta.Il simbolo della(Imagoeconomica).LEGGI ANCHE: I guai ditra ferrovie, nodo Zaia e congresso dellaOra chi vorrà sfidare la sua leadership e guidare ladovrà trattare conUn gestoco, che avviene in un momento complesso per, sotto pressione per il caos nella rete ferroviaria e le polemiche interne al partito.