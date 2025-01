Lettera43.it - Le mire di Sangiuliano l’americano, gli aneddoti su Furio Colombo e altre pillole

Lui ha fretta di tornare in scena, da protagonista: Gennarosta mettendo in campo tutti gli amici che si trova vicino, a disposizione, dopo l’esperienza da ministro della Cultura, terminata con l’affaire Boccia. Procede quella che viene definita “operazione”. Al Corriere della Sera, intervistato con domande non proprio graffianti come gli artigli di Maria Rosaria dal pensionato capo della cronaca di Roma Giuseppe Di Piazza («altri si sono rifiutati», dice con malcelata cattiveria un collega della redazione situata a due passi da via Veneto),ha sottolineato che a Roberto Napoletano «sono stato vicino durante l’inchiesta (imputato per aggiotaggio e false comunicazioni sociali nell’inchiesta sui conti del Sole 24 Ore nel periodo in cui era ai vertici, è stato assolto in via definitiva per non aver commesso il fatto, ndr).