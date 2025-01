Liberoquotidiano.it - Lavoro. Parte Da Reggio Emilia “Women on Board 2025”?

- Oltre 1500 le donne per la prima tappa del percorso formativo che toccherà tutte le regioni italiane, per sostenere una nuova cultura aziendale e delal femminile da nord a sud., 15 gennaio– E' stata una giornata interamente dedicata alla riduzione del divario di genere e alla valorizzazione delle donne all'interno delle imprese e nei consigli d'amministrazione. Sono state oltre 1500 le professioniste da tutta Italia che hannocipato, on line e in presenza, al primo appuntamento di “on” ilpercorso formativo, nato nel 2022 per favorire l'inclusione e l'accesso delle donne nei consigli d'amministrazione di imprese pubbliche e private. Ilprogetto ideato e promosso da Manageritalia, Federmanager, AIDP e Hub del Territorio ETS. La tappa dina di martedì 14 gennaio, presso gli spazi del Tecnopolo di Piazzale Europa aè stata la prima di un lungo percorso che toccherà tutto lo stivale da nord a sud.