Lanciato il primo ricevitore satellitare italiano

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia ancora una volta protagonista con ilstrumento interamente Made in Italy prossimo a sbarcare sulla Luna, progettato per testare le connessioni nello spazio profondo”. Così il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, commentando il lancio di LuGRE (Lunar GNSS Receiver Experiment), ildi navigazionedi ultima generazione, frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Nasa. “Con questo esperimento di frontiera e sfidante, che fornirà un contributo significativo alla preparazione delle future missioni lunari – ha aggiunto Urso – si apre quello che si preannuncia un anno d’oro per l’Italia nello spazio”. L’innovativo dispositivo, progettato e realizzato dalla Qascom per conto di Asi, è statoalle 7.