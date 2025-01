Ilrestodelcarlino.it - La discoteca in centro: "Già arrivate due multe, i controlli proseguono. Ascoltiamo i residenti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Accertamenti in corso per il Cave Club di vicolo Tornabuoni, a Macerata. Il locale è finito sotto la lente della polizia locale dopo le segnalazioni e gli esposti da parte di diversi. L’attività esisteva anche da prima, quando era un circolo. Ma i problemi sarebbero sorti da quando sono iniziate le serate musicali, nel novembre scorso. "Il rumore ha causato disagi ai cittadini che si sono rivolti alle forze dell’ordine – spiega Danilo Doria, comandante della Polizia locale –, a noi, ai carabinieri, ai poliziotti. Da circa un mese, da prima di Natale, abbiamo effettuato diversicon diverse unità, sia sul fronte commercio che sulla tutela ambientale. Abbiamo elevato sanzioni (due) amministrative per violazioni della normativa e fatto una segnalazione al Suap (Sportello unico per le attività produttive) che gestisce il rilascio delle licenze.