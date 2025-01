Ilfattoquotidiano.it - Iran, dopo il rilascio di Abedini la procura Usa cambia idea e chiede la conferma della custodia in carcere per il suo socio Sadeghi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tre settimane fa aveva aperto alla possibilità di unsu cauzione, ma ora hatola scarcerazione dell’ingegnereiano Mohammedin Italia e il suo rapido rientro in, ultimo attovicendaliberazionegiornalista di Cecilia Sala dalin.Latrice di Boston Christina Clark martedì ha chiesto che Mahdiresti incautelare in. L’ingegnereiano era stato arrestato dalla polizia Usa a metà dicembrein contemporanea al fermo diin Italia. I due erano soci in affari e sono accusati dagli Stati Uniti di aver venduto tecnologia dual use (a scopo civile ma anche militare) alle Guardie rivoluzionarieiane, che le hanno usate per i loro droni bomba.Latrice Clark ha motivato la sua richiesta di fermo inproprio citando la vicenda Sala in Italia: nell’udienza per ildell’iana, martedì, ha chiesto cheresti inperché è a rischio fuga.