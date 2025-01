Pronosticipremium.com - Intrigo Rensch, dal rilancio all’insidia Napoli: non solo Kayode in alternativa

Presentare sì la partita di dopodomani contro il Genoa, che aprirà la 21ª giornata di Serie A, ma la conferenza stampa di Ranieri è stata inevitabilmente caratterizzata dalle domande su un calciomercato che deve entrare nel vivo per questa Roma nella seconda metà di gennaio. Uno degli obbiettivi di questi giorni dovrebbe essere Devyneper la fascia destra, col tecnico di Testaccio che ha detto: “Non parlo di nomi che escono sui giornali, ma cerchiamo giocatori da Roma che sappiano interpretare sia la difesa a tre che a quattro”, cosa che guarda casa l’olandese ha fatto in carriera.La situazione vede il club capitolino con in mano un’accordo confino al 2029, con il giocatore che, a pochi mesi dalla scadenza del contratto, vuole l’addio. Roma che prepara ilanche in virtù delle pretese ora più basse dell’Ajax: Sky Sport segnala che da 10 si è passati a 7 milioni di richiesta, con un gap di 2/3 milioni ancora da colmare.