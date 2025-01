Rompipallone.it - Inter, Frattesi non gioca: il centrocampista ha deciso

Ultimo aggiornamento 15 Gennaio 2025 15:49 di Giancarlo SpinazzolaDavidecontinua a nonre e il futuro sembra ancora tutto da scrivere: il centrocampista ha deciso.Il caso Davidecontinua a tenere banco in casa. Simone Inzaghi continua a non affidarsi con continuità al centrocampista italiano, concedendogli solamente alcuni spezzoni di partita. Arrivato nell’estate del 2023 per una cifra superiore ai 30 milioni di euro, l’ex Sassuolo non sarebbe soddisfatto dello spazio concessogli e starebbe valutando la possibilità di salutare Milano già a gennaio.La volontà del club nerazzurro sembra essere quella di tenerealmeno fino al termine della stagione, con la possibilità di valutare con più calma il suo futuro in estate. Alcuni club si sono fatti avanti per lui e nel corso delle prossime settimane arriverà la decisione definitiva da parte di tutti.