Inter-Bologna la curva in sciopero! Il resto dello stadio risponde

I tifosi della curva dell'Inter hanno deciso di rimanere in silenzio in questi primi momenti della partita tra Inter e Bologna. La scelta non riguarda assolutamente il risultato, ma altro. SILENZIO – Inter-Bologna è sul risultato di 1-1, i nerazzurri hanno appena pareggiato con Denzel Dumfries. Nonostante questo la curva ha deciso di rimanere in silenzio e il motivo lo ha spiegato tramite uno striscione: «Settori ospiti impossibili da acquistare. Rispettateci e lasciateci tifare». Il settore di supporters non canterà fino alla fine del primo tempo, la protesta è stata organizzata perciò per 45 minuti. Nel secondo tempo dovrebbe tornare tutto alla normalità.