"Iniziato lo scontro fra Trump e Papa Francesco": parla l'ex agente Cia

Secondo Robert Gorelick, ex capo della Cia a Roma e fondatore di Globintech, lotra Donaldè già, e si riflette nelle dinamiche della comunità cattolica americana e nelle scelte politiche internazionali. Durante la presentazione del libro Il trono e l’altare di Maria Antonietta Calabrò al Centro Studi Americani, Gorelick ha tracciato un quadro delle tensioni tra Washington e il Vaticano.“I cattolici americani oggi sono più vicini ache a”, ha affermato Gorelick, sottolineando come l’evoluzione demografica e culturale abbia frammentato l’identità cattolica negli Stati Uniti. “I latinos, spesso considerati un blocco unico, in realtà presentano differenze significative tra comunità cubane, messicane, venezuelane e honduregne”.Una relazione complicataGorelick ha ricordato che, durante il suo mandato a Roma (2003-2008), il Vaticano non era una priorità per l’intelligence americana: “Washington non aveva interesse per gli affari interni della Chiesa.