Metropolitanmagazine.it - Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato arrestato

Leggi su Metropolitanmagazine.it

IlSuk-arrepoche ore fa. Su di lui pende una procedura d’impeachment dopo il suo tentativo d’imporre la legge marziale, risalente al 3 dicembre. A riferirlo è l’agenzia dell’anticorruzione di Seoul.è il primoin carica nella storia della Corea del Sud (seppure sospeso) a finire in manette. L’uomo si rifugiava da due settimane nella sua residenza, e ieri non era apparso in aula per la prima udienza del processo a suo carico per sovversione e abuso d’ufficio. Le riprese televisive dell’operazione mostrano il veicolo nero con a bordoarrivare all’ufficio del CIO (Corruption Investigation Office), prima di spostarsi al centro di detenzione a Uiwang. Già all’inizio di gennaio, la polizia aveva tentato di fermare. L’operazione, però, non era andata in porto a causa della resistenza da parte del servizio di sicurezza personale del politico.