Il meglio del mondo del gelato in vetrina | al Sigep di Rimini anche 22 aziende bergamasche

Tutto pronto perWorld – The World Expo for Foodservice Excellence, la manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) giunta alla 46ª edizione in programma dal 18 al 22 gennaio 2025 nella Fiera di. L’expo si conferma il punto di riferimento internazionale nel panorama fieristico per le filiere di, Pasticceria, Cioccolato, Caffè, Panificazione e Pizza con 138.000 metri quadrati di offerta espositiva, 30 padiglioni dedicati e 1300 brand espositori.Alla manifestazione saranno presenti22 brand espositivi della provincia di Bergamo:– Acomag – Associazione nazionale costruttori macchine, arredamenti, attrezzature per– Grassobbio– Bg Pack Srl – Treviolo– Biepi Srl – Castel Rozzone– Breskui srl – Seriate– CB Srl – Bottanuco– Clemar Srl – Pedrengo– Domogel Srl – Costa di Mezzate– Edizioni Contatto Srl – Mozzo– Elframo Spa – Bergamo– Evoca Spa – Valbrembo– Frigogelo Srl – Azzano San Paolo– G.