Superguidatv.it - Helena Prestes tra lacrime e sorrisi con Dayane Mello, dopo l’addio al Grande Fratello: ‘Ero schiacciata’

L’eliminata alla 22esima puntata di, lancia inun messaggio di addio al reality show e ritrova il sorriso perso con la modella amica,si sfoga,al: il videomessaggio inRiattivatasi sui social X,é tornata a parlare agli utenti nel web, fan e non solo,la sua eliminazione dal. Nella puntata del 13 gennaio 2025 del reality sulla convivenza nella Casa,è stata decretata eliminata per il volere del pubblico,essere diventata protagonista del caso mediatico della dura lite con Jessica Morlacchi.Intervenuta in un primo videomessaggio lanciato da eliminata, via social, la brasiliana non ha lesinatodi sfogo, palesando di avere con sé un bagaglio ghiotto di esperienza emotiva maturata nella Casa di Cinecittà:“Io ringrazio tutti quelli che mi hanno votato come preferita -ha fatto sapere commossa, anche se segnata dal conflitto con Jessica Morlacchi costato ad entrambe l’uscita di scena dal reality-.