Guida TV Sky Cinema e NOW | I dannati Mercoledi 15 Gennaio 2025

15sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, Beata ignoranza, una brillante commedia di Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann e Marco Giallini. Ernesto e Filippo, due insegnanti di liceo dai caratteri opposti, si ritrovano a scontrarsi non solo per questioni professionali, ma anche per un passato che li lega indissolubilmente. Divisi dall’amore per la stessa donna, i due si trovano ora su fronti opposti riguardo all’utilità dei social network: Ernesto, tradizionalista e scettico, li considera inutili e dannosi, mentre Filippo, più moderno e tecnologico, ne è un fervente sostenitore. Tra situazioni esilaranti e riflessioni sulla società digitale, i due riscopriranno quanto sia importante trovare un equilibrio tra vecchio e nuovo.