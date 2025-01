Sport.quotidiano.net - Gol e spettacolo a Prato: l'Italia femminile di calcio a 5 sconfitta dal Portogallo

, 15 gennaio 2025 - E' stato un incontro spettacolare quello tra l'dia 5 e il, disputato ieri sera al PalaKobilica a. Le azzurre, nella prima di due amichevoli contro le lusitane, hanno tenuto testa a lungo alle avversarie, cedendo solo di misura per 3-2. La partita ha visto una nutrita partecipazione di pubblico che ha sostenuto le azzurre per tutto il match. Nonostante la grinta e la determinazione messe in campo dalla squadrana, il risultato finale ha comunque premiato il, che aveva chiuso sul 3-0 il primo tempo. La cronaca Il match ha un avvio fulminante da parte delle portoghesi, che al 2’ e al 3’ di gioco mettono a segno due reti: a segno vanno rispettivamente con Fifò e Pereira. L’, tuttavia, non si scoraggia reagendo con grande energia e cercando di rientrare in partita fin da subito.