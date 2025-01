Ilfattoquotidiano.it - Gaza, entro 48 ore si attende la tregua. “Israele deve mostrare le mappe del suo ritiro dalla Striscia. Poi manca solo l’ok di Hamas”

Si dovrannore massimo 48 ore per arrivare a un accordo definitivo sul cessate il fuoco a. Questo stando a quanto hanno riferito funzionari arabi vicini ai colloqui in corso a Doha tra i rappresentanti di, gli Stati mediatori e. Ma l’emittente Al Arabiya frena gli entusiasmi: dopo che nella giornata di martedì tutti gli attori coinvolti, dallo Stato ebraico al partito armato palestinese, dai qatarioti agli americani, avevano confermato che l’intesa era imminente, oggiha chiesto qualche ora in più per rivedere diverse clausole nell’accordo.Colloqui ancora in corso, dunque, dopo che nella serata di ieri il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, aveva convocato una riunione d’urgenza con i vertici della sicurezza per esaminare i termini dell’accordo: “Sono pronto per un cessate il fuoco prolungato a condizione che tutti i rapiti vengano rilasciati – aveva dichiarato in serata – È questione di giorni o ore.