Ilnapolista.it - Garnacho il grande obiettivo del Napoli ma De Laurentiis non ha intenzione di offrire più di 50 milioni

Sportmediaset fa il punto sulla trattative di mercato che coinvolgo il. Per adesso il nome forte è quello di, sembrerebbe lui il designato a sostituire Kvaratskhelia, nel frattempo partito per Parigi. Secondo la redazione di Mediaset, sull’argentino l’unico ostacolo è il Manchester United. Gli inglesi chiedono 70, Dedisposto ad arrivara a 50, ballano 20. Con il giocatore invece la trattativa sembra più semplice.È l’argentinoilper l’attacco. Il ds Manna fa sul serio, e ha messo sul piatto del 20enne una proposta consistente: tredi euro per cinque stagioni. L’entourage ne chiede quattro: la distanza è minima. Diverso il discorso con i Red Devils che non si schiodano dalla richiesta iniziale: 70di euro.