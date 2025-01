Donnapop.it - Elenoire Casalegno, Federica Panicucci o Ilary Blasi: chi condurrà L’Isola dei Famosi? A Mediaset regna il caos

Per la prossima stagione dedeisi sta pensando di cambiare, ancora una volta, conduzione; in lizza ci sarebbero. Ma cosa succede in?A quanto pare, l’azienda di Pier Silvio Berlusconi – che ha acquistato i diritti del reality – starebbe facendo un vero e proprio braccio di ferro con la Banijay, ovvero la casa di produzione che si occupa, appunto, di dare vita adei. La sfida, infatti, riguarderebbe proprio la scelta sulla conduzione. Le indiscrezioni sono arrivate da TvBlog.Dopo il flop totale di Vladimir Luxuria, Banijay non vorrebbe ripetere l’esperienza, mentre invece Berlusconi Jr. sì: “Vladimir è una scelta che rifarei oggi, si è impegnata tantissimo”. La casa di produzione, tuttavia, non è dello stesso avviso: “La cosa certa è che, dopo l’anno scorso, Banijay vuole faredeisolo se avrà una conduttrice ed un cast degni di questo nome, altrimenti è inutile farla“.