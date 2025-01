Iodonna.it - È tempo di resa dei conti per Mackenzie: il terzo episodio la mette di fronte a una scelta importante

Dolphin Cove è nuovamente scenario di un delitto su cui è chiamata a indagare la detectiveClarke. Stasera alle 21.20 su Rai 2 va in onda ildi Ritorno in Paradiso, lo spin-off di Delitti in Paradiso con protagonista Anna Samson, dal titolo Morte nel salone. Serie tv e film da vedere su Netflix a gennaio 2025 X Leggi anche › Su Rai 2 debutta “Ritorno in Paradiso”, spin-off di “Delitti in Paradiso” con Anna Samson Ritorno in Paradiso, Morte nel salone: ilstasera su Rai 2Nella terza puntataClarke (Anna Samson) è alle prese con l’omicidio della parrucchiera Bianca Bailey (Airlie Dodds), il cui cadavere viene ritrovato all’interno del proprio centro estetico.