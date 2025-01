Iltempo.it - Disfunzione erettile, cresce consumo 'pillole del sesso': pochi gli impianti protesi pene

Roma, 15 gen. (Adnkronos Salute) - Il caso dell'ex falconiere della Lazio Juan Bernabé - che si è sottoposto all'impianto di unapeniena - ha riaccesso le luci sulle possibilità oggi offerte dalla chirurgia rispetto a un problema della sessualità maschile, la, dovuto spesso alle conseguenze di malattie oncologiche. Bernabé, in un'intervista dopo le polemiche per la pubblicazione di un video esplicito post operazione, ha raccontato che "mi affidavo giornalmente alle pasticche come il Cialis per aumentare la mia potenza sessuale". I farmaci per la, spesso ribattezzati 'del', si confermano tra quelli maggiormente acquistati dai cittadini: nel 2023 la spessa annuale - secondo l'ultimo rapporto Osmed dell'Aifa - è stata di 250 milioni di euro, pari a 10,38 euro pro capite e in aumento del 3,9% rispetto al 2022.