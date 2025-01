Lortica.it - Corruzione farmaceutica: ad Arezzo e in altre città indagati cinque dirigenti di un’azienda campana

Un’operazione condotta dai carabinieri del Nas di Firenze ha portato all’emissione di misure cautelari perpersone accusate di associazione per delinquere e. L’indagine, che coinvolge le province di, Roma e Napoli, ha svelato un sistema di benefici economici e lussuosi regali offerti ai medici in cambio della prescrizione di prodotti farmaceutici.Secondo la Procura di Firenze, i dipendenti edi, insieme al presidente del consiglio di amministrazione della società controllante, avrebbero corrotto medici offrendo denaro, viaggi e soggiorni di lusso affinché prescrivessero i loro prodotti, spesso paramedicinali non adeguatamente testati.Nel corso delle indagini, sono emersi gravi indizi di colpevolezza per sei episodi di, con gli inquirenti che hanno ricostruito un sistema meticoloso fatto di contabilità occulta e periodiche “ricompense” ai sanitari coinvolti.