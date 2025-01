Bergamonews.it - Cade su una vetrata mentre lavora in un appartamento al quinto piano: ferito operaio di 62 anni

Bergamo. È caduto su unastavando in unal. Undi 62è finito in ospedale dopo una caduta sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì 15 gennaio.L’incidente è avvenuto nel cantiere di via Mazzini a Bergamo antistante la clinica Humanitas Castelli. Intorno alle 14,30 l’uomo stava installando dei serramenti in un’aldell’edificio quando per cause in fase di accertamento avrebbe perso l’equilibrio,ndo sullasulla quale stavando.L’non si trova in gravi condizioni: il 62enne è stato trasportato in ospedale in ambulanza in codice verde.Sul posto i carabinieri, un’ambulanza inviata da Areu e i tecnici di Ats.