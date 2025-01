Ilrestodelcarlino.it - Boom di affitti brevi: non tutti sono in regola

Capodanno e Sigep, un’occasione anche per chi affitta alloggi per turisti. Che siano appartamenti sulla piattaforma Air-bnb o case che viaggiano su altri canali, il risultato non cambia: la richiesta non fa che aumentare. Se negli ultimi anni il fenomeno era concentrato per lo più nei mesi estivi, oggi non è più così. Anche in questo periodo dell’anno è facile trovare fino a 250 alloggi sulla sola piattaforma Air-bnb per la zona di Riccione. Un numero che lascia presagire un ulteriore aumento rispetto ai 552 complessivi che Federalberghi aveva individuato nell’agosto del 2023 in tutta la città. "Il fenomeno è in crescita – ammette Andrea Ciavatta vicepresidente di Federalberghi –. Non mi riferisco solo alla piattaforma di Air-bnb, ma agli alloggi che vengono offerti e richiesti sul mercato come case per le vacanze".