Quotidiano.net - Bonifici istantanei 2025: costi, vantaggi e rischi a una settimana dall’entrata in vigore

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 gennaio– A partire dal 9 gennaio ihanno lo stesso prezzo di quelli ordinari e tutte le banche saranno obbligate a riceverli. Entrano inle nuove regole europee sui pagamenti, pensate per incentivare l’utilizzo degli strumenti digitali e facilitare l’accesso a consumatori e imprese a uno strumento fino a oggi gravato da una commissione e non offerto da tutti gli istituti di credito. Il regolamento europeo 886/2024 stabilisce invece l'obbligo per tutte le banche di offrire e ricevere, equiparando ia quelli deiordinari. Finora le commissioni per i pagamenti immediati potevano raggiungere anche due o tre euro, scoraggiandone l'uso. Con le nuove disposizioni idiventano accessibili quanto quelli tradizionali, eliminando una delle principali barriere al loro utilizzo.