Autostrade per l'Italia condannata a risarcire per l'incidente mortale: "Mancava il guardrail"

perdovrà pagare i danni per un sinistro stradale a causa della mancanza di una barriera protettiva laterale. Una “prima volta” che “è destinata a lasciare il segno” secondo l’Associazione diritti utenti e consumatori. Il fatto riguarda un incidentein cui un’auto, dopo un tamponamento, era caduta nella scarpata adiacente un tratto dell’A14 non protetto da un. La Corte di Cassazione, spiega l’Aduc, ha stabilito cheha “l’obbligo” di “provvedere al pagamento, insieme all’assicurazione del veicolo, dei danni patrimoniali e non patrimoniali”.La Corte di appello di Ancona aveva stabilito che “la presenza di una barriera protettiva laterale avrebbe permesso il contenimento del moto aberrante” del veicolo tamponato “evitando l’esito, oltre che il ribaltamento dell’autovettura a seguito della discesa lungo la scarpata, poiché l’impatto era avvenuto ad una velocità di 70 km/h, rispetto alla quale il contenimento da parte di una barriera moderna è assicurato”.