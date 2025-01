Tvplay.it - Atalanta, allarme Gasperini: nuovo infortunio e possibile stagione finita

Leggi su Tvplay.it

in casatotale per. Il tecnico della Dea, infatti, rischia di dover fare a meno di un titolare per il resto della. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane, ma non trapela ottimismoCome confermato danel posto partita di-Juventus, la Dea dovrà fare i conti con l’di Kossounou, il quale ha rimediato un problema muscolo-tendineo e potrebbe concludere la suaanticipatamente. Non si conoscono ancora i tempi di recupero ufficiali ma, nella peggiore delle ipotesi, il neo centrale difensivo nerazzurro dovrà restare fermo ai box per diversi mesi, compromettendo definitivamente la seconda parte di(ANSA foto) TvPlay.