Oasport.it - Ambesi: “C’è una differenza tra Berrettini e Musetti. Sinner si è allenato con Jarry”

Massimiliano, giornalista/analista di Eurosport, ha analizzato i tanti temi dell’attualità tennistica nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, condotta da Dario Puppo (giornalista di Eurosport) e in onda sul canale Youtube di OA Sport. Day-3 degli Australian Open 2025 in cui il personaggio del giorno è stato Joao Fonseca. Il giovane tennista brasiliano è stato capace di battere in tre set il n.9 del mondo, Andrey Rublev, alla prima presenza in uno Slam nel tabellone principale.Nel prossimo incrocio ci sarà Lorenzo Sonego ad attenerlo: “Vedremo che testa avrà. Sapevamo che questo ragazzo avesse un gran livello di gioco, lo aveva evidenziato nelle Next Gen ATP Finals. Io non sono particolarmente stupito, tanti amici che lo seguono dal almeno due/tre anni mi avevano presentato il ragazzo come un prospetto enorme.