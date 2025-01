007 | cerimonia Trump possibile bersaglio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.40 L'insediamento dialla Casa Bianca sarà "un potenzialeattraente" per gli estremisti violenti. Lo avvertono le agenzie per la sicurezza Usa, precisando che non ci sono minacce specifiche. I potenziali autori,soprattutto quelli con "critiche legate alle elezioni",potrebbero vedere l'evento come "l'ultima opportunità d'influenzare i risultati del voto con la violenza", scrive un gruppo di agenzie d'Intelligence, come riferisce Politico.Rafforzata dunque la sicurezza: in totale 25 mila agenti.a