Viale della Vittoria dalle potature ai punti luce fino al nuovo asfalto

La piena riqualificazione dial centro dell’azione di governo cittadino con interventi sulle criticità presenti e uno sguardo in prospettiva per la costruzione di un masterplan che ne sappia valorizzare gli spazi tra verde e salute, vita sociale e luoghi di relazione, mobilità sostenibile. Questa settimana segna l’avvio di due importanti azioni. La prima riguarda ledegli alberi: saranno intensive per riordinare le chiome e garantire da un lato sicurezza e dall’altro piena visibilità notturna, tenuto conto deipresenti. I lavori, affidati ad una ditta specializzata, prenderanno il via giovedì e proseguirannoa conclusione con cantiere in movimento. A proposito dei, è in programma poi la sostituzione di alcuni pali da parte di Jesi Servizi, dal momento che sono sprovvisti di fondazioni e pertanto costituiscono un rischio.