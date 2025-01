Laspunta.it - Via Casone, cittadini e comitati scrivono al sindaco e al consiglio comunale “Riaprite la strada e la ciclopedonale”

Ne hanno fin sopra i capelli,ed associazioni che si affacciano su via, di promesse, impegni, distingui tecnici e politici. Ne hanno fin sopra i capelli, tanto da prendere carta penna per scrivere ale a tutto ildi Frosinone. Una situazione che si trascina da anni e sulla quale, ogni volta c’è un problema da risolvere, quando invece a come, tutti questi proboemi sarebbero anche di facile soluzione.Quindi la tanto volontà politica di accelerare l’iter per la riapertura è vera oppure no?Lo scaricabarile sull’apparato tecnico è un vecchio gioco della politica, soprattutto quando non si vuole fare qualcosa, o non si riesce a trovare una soluzione.Così ie le associazioni presenti nel quadrante del quartiere Cavoni, dove si affaccia via del, hanno presto carta e penna e hanno detto la loro.