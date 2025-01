Lanazione.it - Vanni, il ricordo del nipote Paolo: “Era un docile, impossibile abbia ucciso”

Firenze, 14 gennaio 2025 – “Non era un mostro e neanche un violento. Mio zio è innocente”. Ne è convintodi Mario, che crede fermamente che lo zio sia vittima di una vicenda giudiziaria piena di incongruenze. Condannato al carcere a vita per quattro dei duplici omicidi attribuiti al mostro di Firenze, Marioera uno dei “compagni di merende” insieme a Giancarlo Lotti, termine tra l’altro coniato inconsapevolmente da lui stesso durante il processo Pacciani. Quando quello zio, che gli lasciava un “soldino” quando da bambino andava a trovarlo in collegio (“150, 200 lire”) finì nel mirino degli inquirenti,era sulla cinquantina, gestiva una trattoria in San Frediano. PRESSPHOTO FIRENZE. MARIOALL'AULA BUNKER PER IL PROCESSO SUL MOSTRO DI FIRENZE Oggi la sua memoria gli gioca brutti scherzi, non ricorda bene quei momenti in cui la sua famiglia si ritrovò coinvolta nel caso più macabro della storia di Firenze, ma ci sono cose che non ha rimosso: “La notizia ci sorprese molto.