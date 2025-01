Puntomagazine.it - Unicef, Ucraina: 22 bambini uccisi o feriti a dicembre 2024

2.500 vittime della guerra in Ucraina, gli attacchi alle aree popolate devono cessare

14 gennaio 2025 – "Un aggiornamento sul numero di bambini colpiti in Ucraina: 22 bambini sono stati uccisi o feriti nel dicembre 2024. Più di 2.500 bambini sono stati uccisi o feriti dall'inizio dell'escalation della guerra in Ucraina. Gli attacchi alle aree popolate devono cessare. I bambini devono essere sempre protetti. Non sono un obiettivo." Queste le dichiarazioni dell'UNICEF.