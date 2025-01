Formiche.net - Un nuovo rapporto tra Washington e Bruxelles per la Difesa. La visione di Minardo

Mentre la proposta italiana di escludere le spese per ladai vincoli di bilancio sembra difficile da realizzare, c’è la necessità di unacondivisa e graduale per aumentare gli investimenti in sicurezza. L’Italia, pur concentrandosi sul Mediterraneo e sul fronte sud della Nato, è impegnata anche a rafforzare la sua presenza sul fianco est, senza perdere di vista l’equilibrio economico interno e le dinamiche geopolitiche globali. Abbiamo parlato delle sfide che l’Italia deve affrontare nel contesto della crescente pressione internazionale per aumentare la spesa militare con il presidente della commissionedella Camera, Nino.Presidente, l’Italia si trova stretta tra le richieste di Donald Trump, che sollecita i Paesi Nato a destinare il 5% del Pil alla, e l’obiettivo di raggiungere almeno il 3% come indicato dal segretario generale della Nato, Mark Rutte.