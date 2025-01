Lanazione.it - Terranuova: modifiche temporanee alla regolamentazione della circolazione veicolare in via Ponte Mocarini dal 15 al 17 gennaio

Arezzo, 142025 – Lavori commissionati dProvincia di Arezzo:in viadal 15 al 17Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione, da parteProvincia di Arezzo, in viasono previste. In particolare, mercoledì 152025 dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle ore 14:00 alle 16:00, sarà disposto un restringimento di carreggiata e verrà attuato un senso unico alternato regolamentato da semaforo nel tratto di viacompreso tra via Olmi e ilsul fiume Arno, per lavori di fresatura da svolgersi in orario diurno. Nei giorni successivi, giovedì 16e venerdì 172025, dalle ore 20:00 alle 24:00, sempre nel medesimo tratto, verrà effettuato un nuovo restringimento di carreggiata e il senso unico alternato, regolato anch'esso da semaforo, per i lavori di asfaltatura, che possono essere effettuati anche in orario serale e notturno.