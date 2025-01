Teatro | Massimo Lopez e Tullio Solenghi protagonisti di Dove eravamo rimasti all’Augusteo

Leggi su Ildenaro.it

, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, tornano a Napoli da venerdì 17 a domenica 26 gennaio, alAugusteo con “”, spettacolo ‘di arti varie’ prodotto da International Music and Arts, scritto dai due popolari artisti con la collaborazione di Giorgio Cappozzo. Ad accompagnarli sulla scena sarà la Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio. “Questo nostro spettacolo propone numeri, sketch, brani musicali, contributi video e picchi di comicità come la lectio magistralis di Sgarbi/, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo, il confronto Mattarella/Bergoglio, inseriti nella nostra ormai collaudata dimensione dello Show.” spiegano, reduci da oltre 100 repliche in grandi teatri italiani. “Ci sarà inoltre un momento emozionante musicale dedicato ad Anna Marchesini – sottolineano ricordando la componente femminile del trio compagna di tanti grandissimi successi come ‘I Promessi Sposi’ – Il filo conduttore è quello di una chiacchierata tra amici, la famiglia allargata di cui sopra, che collegherà i vari momenti di spettacolo.