Su Garnacho c'è anche la Juventus, il Napoli deve offrire più di 40 milioni per averlo (Bargiggia)

Alejandro Garnacho è uno dei nomi nella lista del Napoli per sostituire Kvaratskhelia, prossimo a firmare per il Psg. Tuttavia, la trattativa sembra non essere facile. Su Garnacho dello United c'è anche la Juventus. Il giornalista Paolo Bargiggia riporta su X: Il Napoli trova difficoltà per ora a chiudere con Garnacho (respinta una proposta di 40 mln dal Manchester United), perché sul giocatore c'è anche la Juventus, che vorrebbe trattarlo per questa estate. La sensazione è che De Laurentiis dovrà almeno provare ad alzare l'offerta.