Iodonna.it - Stasera su Canale 5 i due uniscono le forze per combattere la tirannia di Pedro Victoria

Miguel Bernardeau torna a indossare i panni del cavaliere mascherato in Amore e vendetta – Zorro, in ondaalle 21.35 su5 con la seconda puntata. La serie entra nel vivo con tre nuovi episodi che mettono a fuoco i rapporti tra don Diego de la Vega e Nah-Lin e la lotta che devono portare avanti, insieme, contro il governatoreVictoria. Serie tv e film da vedere su Netflix a gennaio 2025 X Leggi anche › Il ritorno di Zorro: su5 comincia “Amore e vendetta” con il bel Miguel Bernardeau Amore e vendetta – Zorro, anticipazioni seconda puntatasu5A Los Angeles gli equilibri sono molto precari in seguito all’attacco di Nah-Lin (Dalia Xiuhcoatl) nei confronti di José Antonio Ramírez (Christian Vázquez).