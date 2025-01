Ilrestodelcarlino.it - Società Patrimonio. Dopo i risultati raggiunti si guarda al 2025

L’amministratore unico Dario Bigoni (nella foto), nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Copparo, ha tracciato bilanci e prospettive di. Per lapartecipata del Comune, l’anno appena trascorso è stato caratterizzato da un grande impegno sul fronte dei cantieri finanziati dal Pnrr, il cui completamento è fissato alla primavera del 2026, in base ai termini stringenti legati alla concessione dei fondi europei. Negli scorsi dodici mesi sono entrati nel vivo tutti i cantieri: "Rigenera Copparo 01: Restauro delle piazze del centro storico di Copparo" ha visto il completamento del restauro della fontana monumentale, mentre da cronoprogramma dovrebbe concludersi nel prossimo autunno la riqualificazione delle piazze; sono terminati "Rigenera Copparo 02: Restauro del palazzo municipale" e "Rigenera Copparo 04: Restauro di Villa Zardi"; è in corso "Rigenera Copparo 03: Riqualificazione della scuola elementare O.