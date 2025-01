Liberoquotidiano.it - Separazione delle carriere, le toghe si preparano a dare battaglia

Sulla riforma per ladella magistratura lesi. Tante le ipotesi al vaglio dell'Associazione Nazionale Magistrati contro il disegno di legge di riforma costituzionale del ministro Carlo Nordio, che oggi continuerà la discussione in Aula alla Camera. "Siamo pronti allo sciopero per rafforzare la nostra contrarietà", ha detto il presidente del sindacato, Giuseppe Santalucia. Ma prima, la mobilitazione passerà per le iniziative da mettere in campo in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il prossimo 25 gennaio: tra le ipotesi quella di leggere un testo comune dei rappresentanti Anm in tutti i tribunali. Secondo l'Anm, l'obiettivo della riforma è quello di indebolire la magistratura e collocare i pubblici ministeri nella sfera d'influenza dell'esecutivo.