Roma-Eintracht Francoforte, info prezzi e sconti sui biglietti: pack da 2 col Napoli

Vittoria nel derby e pareggio in extremis contro il Bologna per lain questa prima metà di gennaio, un mese intenso che, oltre ad essere caratterizzato da un calciomercato fatto di ricerca di esterni destri, vice Dovbyk e affare Frattesi, si chiuderà con l’ottavo ed ultimo match del girone di Europa League, contro l’. Ci sarà da sfidare l’AZ Alkmaar in trasferta il 23 gennaio alle 18:45, prima di accogliere i tedeschi il 30 alle 20:45, in uno stadio Olimpico pronto a spingere la squadra verso un risultato utile per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.Oggi alle 12:00 è partita la vendita deiper tale confronto europeo, che vedrà giungere nella capitale una realtà affermata della Bundesliga (3° posto dietro a Bayern Monaco e Leverkusen).