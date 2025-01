Ilfoglio.it - "Quattro anni sono tanti, smetto". Intervista a Milena Baldassarri

Lo chignon che l’ha accompagnata in tutti gliin pedana è stato slegato, i capellisciolti e il futuro è da scoprire., ginnasta ritmica individualista che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi è stata la pioniera degli ultimi. Dopo una vita a studiare movimenti ora si farà guidare dall’istinto. Lei che ha fatto dell’eleganza e della precisione il suo marchio di fabbrica si è finalmente sentita appagata dopo una carriera iniziata a cinquee con un argento iridato al nastro nel 2018 (prima medaglia mondiale per l’Italia di sempre). Quando ha deciso di ritirarsi? Dopo Parigi. Già a settembre-ottobre avevo preso la decisione: non ci siamo messe al lavoro (con la tecnica Claudia Mancinelli, ndr) per montare i nuovi esercizi. Non l’ho potuto dire subito e ho spiegato che mi sarei ritirata dal campo internazionale: avevo ancora delle esibizioni fino a fine 2024.