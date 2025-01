Ilrestodelcarlino.it - Oliviero Toscani e Cesenatico: "Questo è il mio mare del cuore". Onofri: "Un grande esempio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nell’ultima intervista, rilasciata a fine agosto al Corriere della Sera, aveva parlato dicome ‘il suodel’: era il lido in cui andava ‘in colonia’ da bambino, con il numero 287 cucito dalla madre su tutti i suoi vestiti e utilizzato poi, per il resto della vita, come codice identificativo. Ma sono tanti i ricordi che legano, morto ieri all’età di 82 anni, a questa terra: uno rivive nelle parole di Marco, noto fotografo cesenate specializzato in ritratti. Subito dopo aver appreso la notizia,ha pubblicato una ‘storia’ sul suo profilo Instagram (seguito da circa 60mila follower), nella quale ha definito‘un genio, un’. In svariate occasioni,ha avuto modo di collaborare con il fotografo milanese: in particolare, l’artista aveva supportato due iniziative benefiche organizzate da, la prima, a seguito del terremoto che aveva devastato Amatrice nel 2016; la seconda, a seguito della prima alluvione romagnola del maggio 2023.