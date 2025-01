Quotidiano.net - Occupazione in crescita: oltre un milione di nuovi occupati entro fine 2024 secondo Inapp

undiin più arispetto al pre-Covid. Ad ottobre scorso si registrano in particolare +1,043 milioni di persone al lavoro rispetto a dicembre 2019 e una riduzione quasi simile del numero dei dis(-1,009 milioni). A sottolinearlo è il rapporto annuale dell', ricordando il record raggiunto in termini di(24,1 milioni) e tasso di(62,5%). Iposti sono equamente distribuiti tra uomini (+532mila) e donne (+511mila) e l'aumento risulta maggiore al Sud. Ma resta aperta la questione giovanile: l'incremento del numero assoluto deglisi concentra nella coorte degli over 50, che negli ultimi due anni è diventata la componente più numerosa (41%) superando anche quella tra i 35 e i 49 anni. E sale l'inattività. L'aumento della difficoltà di reperimento di lavoratori qualificati da parte delle imprese (mismatch), riscontrato anche dalle indagini Excelsior Unioncamere-ministero del Lavoro, è stato "imponente: 47,8% nel, +22,5 punti percentuali rispetto al dato medio del 2019", sottolinea il presidente dell', Natale Forlani, presentando il rapporto annuale ed evidenziando che il fenomeno risulta amplificato da un complesso di fattori: la riduzione della popolazione in età di lavoro con la stima di circa 4 milioni di persone in menoil 2040; la carenza di competenze per i profili esecutivi; le offerte di lavoro che non riscontrano le disponibilità da parte delle giovani generazioni.