Lanazione.it - Nuova sede per due partecipate del Comune, Spezia Risorse e Atc Mobilità e Parcheggi

La, 14 gennaio 2025 - Questa mattina in municipio il sindaco Pierluigi Peracchini, insieme all’assessore al Patrimonio e societàManuela Gagliardi, all’amministratore delegato diDavide Piccioli e all’amministratore delegato di AtcStefano Sciurpa, ha annunciato il termine dei lavori di riqualificazione dell’ex caserma della polizia municipale in via La Marmora. Un intervento che ha consentito di recuperare un edificio storico della città, che ospiterà le duedeldellagarantendo la massima funzionalità ed efficienza, concentrando in un’unicauna serie di funzioni collegate e consentendo ai cittadini di recarsi in un unico luogo per l’espletamento delle pratiche.per duedele Atc