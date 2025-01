Ilrestodelcarlino.it - Nuova battuta d’asta per l’hotel Le Lune

A Gatteo a Mare e Cesenatico con l’inizio del nuovo anno vanno all’asta due alberghi. Oggi sarà battutoLedi Gatteo a Mare, situato al civico 3 di via Bologna, nel cuore della località turistica balneare. La base di partenza è 1 milione e 725mila euro, quindi molto consistente in relazione alle attuali condizioni di mercato. In caso di più persone interessate, sono previsti rilanci minimi da 5mila euro. È possibile anche presentare una offerta al ribasso, ma di almeno 1 milione, 293mila e 750 euro. È un albergo ben tenuto, costruito su quattro piani, dove al piano terra ci sono l’ingresso-reception, il bar, la sala da pranzo, una saletta per le colazioni, la cucina, un portico di 32 metri quadrati, un ripostiglio, tutti i servizi e l’ascensore che porta ai tre piani superiori dove in ciascuno ci sono 15 camere con bagno e balconi, per complessive 45 camere.